Campanha Agosto Lilás vai intensificar ações de conscientização sobre violência contra a mulher

Ações especiais da campanha “Agosto Lilás”, que reforçam a conscientização sobre o fim da violência contra a mulher, serão desenvolvidas a partir desta semana em Campo Mourão. O intuito é ampliar a divulgação sobre canais de denúncias e onde buscar ajuda. O trabalho é coordenado pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Além de rodas de conversa com as mulheres que frequentam os clubes de mães, o tema será abordado também nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e algumas Unidades Básicas de Saúde. Nos dias 22 e 28 o assunto será levado na capacitação de servidores da Saúde; dias 28 e 29 no Jurema Águas Quentes e dia 30 na Igreja IPC.

“Toda agressão é grave e inaceitável, seja física ou psicológica. Denunciar é um ato de coragem que pode salvar vidas e romper ciclos de violência”, ressalta a diretora da Mulher e Proteção Social Básica, Josy Viúdes. No mês de julho, Campo Mourão esteve entre as 181 cidades paranaenses que realizaram a 3ª Caminhada do Meio-Dia pelo Dia Estadual de Combate ao Feminicídio.

Em Campo Mourão, somente no primeiro semestre de 2025 o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, registrou mais de 300 atendimentos. Mas o órgão acompanha 118 mulheres vítimas de violência desde o ano passado. Também de janeiro a junho, a Patrulha Maria da Penha, do 11º Batalhão da Polícia Militar, registrou 583 ocorrências sobre violência doméstica no município.

A campanha “Agosto Lilás” é realizada para lembrar a Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, que ampliou as punições para os crimes contra a mulher. A lei considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

CANAIS DE DENÚNCIA

CRAM: 3518-4424 (whatsapp e fixo), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Delegacia da Mulher: (44) 3523-4250

Patrulha Maria da Penha: 190 e 180