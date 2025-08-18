Mesmo com estoques suficientes, brasileiros vacinaram menos crianças

Apesar de ter imunizantes seguros, eficazes e em quantidades suficientes, muitos pais estão deixando de vacinar os filhos. Além dos perigos individuais, a baixa cobertura vacinal também pode gerar impactos significativos na saúde pública e colaborar para a reintrodução de doenças imunopreveníveis que estavam praticamente erradicadas ou sob controle.

Segundo o relatório do Unicef e da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2024 o Brasil teve 229 mil crianças que não tomaram a DTP1 (que protege contra difteria, tétano e coqueluche). Os números colocaram o Brasil na 17ª posição no ranking mundial, em situação pior que países como Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. No topo da lista estão Nigéria, Índia e Sudão.

POR QUE OS PAIS DEIXAM DE VACINAR?

Uma combinação de fatores pode explicar as razões que levam muitos pais a não vacinar os próprios filhos. A principal é a disseminação de informações falsas ou enganosas nas redes sociais.

“O retrocesso se deve à desinformação crescente sobre a segurança dos imunizantes, à interrupção no fornecimento e à falsa sensação de que as doenças não representam mais riscos”, explica a mestre em Promoção da Saúde e professora no Centro Universitário de Campo Mourão (PR), Greice Nogueira.

Outros fatores como a negligência, o abandono de doses e falhas na busca ativa pelos imunizantes também contribuem para baixa cobertura vacinal.

RISCOS E PUNIÇÕES

A especialista em saúde adverte que a não imunização expõe crianças a doenças evitáveis como coqueluche, varicela, pneumonia grave, podem levar à hospitalização e até morte. Já os adultos ou responsáveis podem sofrer punições.

“A vacinação infantil é obrigatória no Brasil desde 1975. Quem descumpre essa norma pode ser enquadrado por negligência ou maus-tratos, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, complementa Greice Nogueira.

Segundo informações do Ministério Público do Paraná, em caso de inobservância da norma existe a possibilidade de aplicação de multa aos pais (de 03 a 20 salários mínimos) que pode ser dobrada em caso de reincidência. Ainda pode haver outras sanções como a decretação de reflexos restritivos no exercício do poder familiar, de medidas de proteção e até mesmo a configuração de crimes previstos no código penal como abandono, tentativa de homicídio, homicídio e delitos contra a saúde pública.

EFICIÊNCIA COMPROVADA

Nos últimos 50 anos as vacinas desempenharam um papel central na redução da mortalidade infantil, respondendo por 40% da queda global dessa estatística. Segundo o Anuário VacinaBR: Relatório Estatístico de Vacinação no Brasil, desde 1974, os imunizantes evitaram 154 milhões de mortes; 95% delas entre crianças menores de 5 anos.

O Anuário reúne dados publicados pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE, que disponibiliza, de maneira consistente e regular, informações sobre a imunização no país tais como taxas de cobertura, abandono e histórico de cobertura por doenças.

DÚVIDAS COMUNS

Para esclarecer a população sobre a segurança e a eficácia dos imunizantes, a mestre em Promoção da Saúde e professora no Centro Universitário de Campo Mourão (PR), Greice Nogueira, responde às dúvidas comuns.

1) As vacinas são seguras e eficazes?

Sim. Vacinas são uma das intervenções em saúde pública mais eficazes e seguras já desenvolvidas, responsáveis pela erradicação ou controle de muitas doenças graves. A evidência científica é esmagadora em favor de sua segurança e eficácia.

2) Existe um processo de testes que garante segurança e eficácia dos imunizantes?

Sim. As vacinas passam por várias fases de ensaios clínicos (pré-clínicos, fase 1, 2 e 3), além de rigorosos controles regulatórios antes de serem aprovadas para uso; garantindo eficácia e segurança.

3) Existe vacina suficiente para todas as crianças do Brasil?

Sim. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) garante o fornecimento gratuito das vacinas previstas no calendário infantil e em 2025 houve aumento de cobertura em 15 das 16 vacinas, indicando disponibilidade do imunizante.

4) Há locais adequados e profissionais aptos para aplicar as vacinas no Brasil?

Sim. As vacinas são aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde por equipes capacitadas. O PNI garante infraestrutura, técnicos qualificados e processos adequados de conservação e aplicação.

5) Que problemas de saúde podem ocorrer quando os pais não vacinam os filhos?

A não vacinação expõe as crianças a doenças evitáveis como coqueluche, varicela, pneumonia grave, que podem levar à hospitalização e até morte.

6) Existe punição para quem espalha mentiras sobre vacinas?

A disseminação de fake News – inclusive sobre vacinas – pode ser tipificada como crime, conforme vêm reconhecendo entidades jurídicas no combate à desinformação.

7) O que falta ser feito para que os brasileiros vacinem mais as crianças?

É preciso investir em campanhas de esclarecimento, ampliar horários de atendimento (horário estendido, fins de semana), levar vacinas a locais públicos – como escolas e transporte coletivo – e resgatar figuras simbólicas como o “Zé Gotinha” para mobilizar a população.

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão–PR, o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC, com nota máxima no Conceito Institucional. Alinhado às demandas do mercado, a instituição busca promover uma formação voltada ao desenvolvimento de competências essenciais para os profissionais de hoje e do futuro.

Conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e um corpo docente com sólida experiência acadêmica e prática profissional.

Em 2022, implementou o Integrow — Ecossistema de Inovação Integrado, voltado à promoção da cultura empreendedora, da pesquisa aplicada e da inovação.

Atualmente, o Integrado oferece mais de 60 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a distância — incluindo áreas como Direito, Medicina e Odontologia — além de mais de 70 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.