Caminhonete roubada em Umuarama é recuperada em CM

Investigadores da Polícia Civil de Campo Mourão apreenderam na tarde desta quarta-feira, uma caminhonete F350 que havia sido roubada na cidade de Umuarama, no dia 5 de junho. As buscas pelo veículo começaram após denúncia anônima. Os investigadores encontraram a caminhonete abandonada entre Farol e Campo Mourão, com pneu estourado e com a chave original na ignição. O veículo foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão.