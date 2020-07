Levantamento mostra que vendas devem aumentar no Dia dos Pais

Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) sobre a intenção de compra de presentes para o dia dos pais mostrou que nas duas semanas que antecedem a data há tendência de aumento na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre as categorias tradicionais de produtos presenteados, a pesquisa notou aumento na intenção de comprar de 48,9% para TV, 48,1% para notebooks, 25,4% para smartphones, 48,9% para adega e 48,9% para ferramentas.

“O que explica esse aumento da intenção de compra em 2020 é o crescimento muito grande das vendas online e o fato de as pessoas que estão isoladas em suas casas precisam demonstrar de alguma forma sua presença e o seu vínculo afetivo com a família, que de alguma forma acaba sendo prejudicado pelo isolamento prolongado”, afirmou o presidente do Ibevar, Claudio Felisoni.

Apesar do aumento das vendas online, Felisoni disse que esse tipo de comercialização não compensará a queda das vendas físicas no varejo. “Temos assistido uma queda significativa do varejo motivada pelas questões relacionadas à pandemia de covid-19, pelo desemprego e pela insegurança das pessoas que estão empregadas”, disse o presidente do Ibevar.

Felisoni ressaltou que as promoções devem ocorrer como é natural para as datas comemorativas. “Os produtos não têm muita diferença de uma loja para a outra, o que diferencia é o preço e as condições de pagamento. Portanto, é natural que as promoções sejam acirradas por conta da intensificação da competição”.