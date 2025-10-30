Ester Piacentini toma posse na Acilbras nesta sexta-feira

Será realizada na noite desta sexta-feira (31/10), em Curitiba, a cerimônia de posse da escritora e empresária mourãoense Ester de Abreu Piacentini na Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil (Acilbras). O evento será realizado no Centro Paranaense Feminino de Cultura, a partir das 19 horas.

A solenidade também vai marcar a instalação da sucursal da Acilbras no Paraná e a indicação da mourãoense foi feita por Arleto Rocha, de Peabiru, que já integra a instituição cultural dedicada a valorizar e promover a produção intelectual e artística no país, que promove a produção intelectual nas áreas de artes e ciência. A organização reconhece e recompensa talentos e realiza eventos para divulgar a cultura. Funciona como um centro de valorização da cultura e das letras.

A atuação da entidade é marcada pela: Valorização do mérito (reconhece e destaca os talentos e méritos de seus membros e pessoas da comunidade); Dinamizar a cultura (com a realização de eventos, como a instalação de sucursais e seccionais, para expandir sua atuação em diferentes regiões do Brasil); reconhecer acadêmicos (celebra e divulga o trabalho de artistas e intelectuais que contribuem para a cultura brasileira. Em resumo, a Acilbras é uma instituição com foco na promoção e valorização das diversas manifestações artísticas e intelectuais do Brasil.

RECONHECIMENTO

Nascida em Dom Cavatti (MG) e radicada em Campo Mourão desde 1967, Ester de Abreu Piacentini tem várias obras publicadas e colaborou com vários jornais e revistas. Na Academia Mourãoense de Letras, tomou posse em 24 de junho de 2010 e exerceu a presidência da instituição no biênio 2016/2018. Pela sua atuação recebeu os prêmios “Mulher Sinônimo de Força, Garra e Graça” (outorgado pela Assembleia Legislativa do Paraná em 2015) e “Mulher Cidadã” (concedido pelo Poder Legislativo de Campo Mourão no mesmo ano). Em 2021, recebeu o título de Cidadã Honorária de Campo Mourão. Ester também é integrante da Associação Mourãoense de Escritores (AME) e do Centro de Letras do Paraná (CLP).

A acadêmica é empresária do ramo de seguros e foi presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão (Cmeg). Neste ano foi homenageada pelo Sistema Fecomércio Paraná com o Troféu Empreendedora Destaque.