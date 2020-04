Caminhonete é tomada de assalto na rodovia BR-487

Uma caminhonete Toyota/Hilux de cor branca foi tomada de assalto por volta das 22h desta quarta-feira. O proprietário do veículo disse que seguia pela rodovia BR-487, com destino a Pitanga, quando nas proximidades do distrito de São Geraldo parou para verificar um barulho no veículo.

Foi quando acabou surpreendido por dois homens que estavam em uma motocicleta de cor escura. Ainda conforme o relato da vítima, o garupa estava armado com um revólver e anunciou o assalto.

Além da caminhonete os bandidos levaram um celular e uma carteira com cerca de R$ 200,00 e documentos pessoais. Após os criminosos saírem a vítima conseguiu pegar uma carona e veio até Campo Mourão, onde acionou a Polícia Militar.

FURTO DE MONZA.

Por volta da 1h30 desta madrugada a Polícia Milita registrou o furto de um veículo GM/Monza de cor preta, na rua Faisão, no jardim Tropical I. O proprietário disse que o veículo estava estacionado em frente à residência. A PM registrou o boletim de ocorrência e tomou as medidas cabíveis.