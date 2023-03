Caminhoneta tomada de assalto no centro de CM é encontrada acidentada em Cruzeiro do Oeste

Uma caminhoneta tomada de assalto por volta das 11h desta quarta-feira, na área central de Campo Mourão, foi recuperada no inicio da tarde após o motorista capotar próximo a Cruzeiro do Oeste.

Segundo as informações da Polícia Militar, o proprietário da Frontier de cor branca foi abordado próximo ao Banco do Brasil. Armado com uma faca, ele anunciou o assalto e saiu com ca caminhoneta sentido à lanchonete Tio Patinhas.

A Polícia Militar foi acionada e durante as buscas pelo veículo recebeu a informação de que o veículo havia sido localizado capotado às margens de uma rodovia, próximo a Cruzeiro do Oeste.