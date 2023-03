XX Feira Agropecuária será realizada nesta semana em Campo Mourão

O Centro Universitário Integrado, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), realiza a XX Feira Agropecuária Integrado nos dias 24, 25 e 26 de março. Cerca de 40 empresas do agronegócio e da medicina veterinária vão expor seus produtos, maquinários, implementos agrícolas e mostrar as novidades aos visitantes.

O evento será realizado no campus da instituição de ensino, que fica na Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão. No local haverá estandes e espaços demonstrativos para a difusão das tecnologias que ajudam no desenvolvimento sustentável do setor agropecuário.

Também haverá palestras variadas, networking entre profissionais, estudantes, professores e produtores rurais, caminhada tecnológica, apresentação da orquestra de viola e presença de food trucks. O evento é aberto à comunidade e quem quiser contribuir com entidades assistenciais e organizações protetoras dos animais pode doar 1 kg de alimento ou 1 kg de ração.

“Estamos comemorando a vigésima edição do evento, que ficou maior e mais dinâmico. As atividades do setor agropecuário são muito importantes para a economia da nossa região e a difusão de novas tecnologias é fundamental para impulsionar essas cadeias produtivas. Este evento é um encontro entre pesquisadores, empresas, estudantes e produtores rurais, que promove este desenvolvimento”, diz Marcelo Picoli, coordenador da área de Agrárias do Integrado.

“A ideia é trazer muitas informações atualizadas aos estudantes, ao público e aos produtores rurais sobre como está o Paraná no agronegócio, com a presença de um representante da Secretaria de Agricultura do Estado”, explica o gerente regional do IDR-Paraná, Jairo Martins de Quadros.

Os 15 profissionais do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná estarão divididos em 5 estandes. A entidade terá ainda barracas de agroindústria espalhadas em todo evento.

PROGRAMAÇÃO

No dia 24 de março (sexta), às 19h, Benno Henrique Weigert Doetzer – diretor técnico da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento – ministra a palestra Perspectivas do Agronegócio no Paraná.

Às 19h30, serão realizadas palestras aos estudantes de agronomia e medicina veterinária do Centro Universitário Integrado, coordenadas pelos professores da instituição. Às 21h, o diretor de Integração Institucional do IDR-Paraná, Rafael Fuentes Llanillo, vai assinar termos de intenção entre o Colégio Agrícola Estadual de Campo Mourão e o Centro Universitário Integrado.

No dia 25 de março (sábado), das 8h às 17h, ocorre a Feira Agropecuária aberta à comunidade. Às 9h haverá o workshop Lideranças femininas no agro. Às 9h30 tem o workshop Atualizações sobre influenza aviária, coordenado pelos professores de Medicina Veterinária do Integrado.

Às 10h haverá a oficina Primeiros socorros no campo. Às 10h30 é a vez do workshop Influência dos cuidados com os cascos de equinos na produção e reprodução. Às 11h ocorre roda de debates com Secretários de Agricultura e prefeitos dos municípios da Comcam, que vão discutir o desenvolvimento da região.

Às 13h30 tem o workshop Fortalecendo e conscientizando o empoderamento das mulheres nas ciências agrárias. Às 14h tem o workshop Mercado da piscicultura. Às 15h tem a palestra Tendências do Agro e o Profissional do Futuro com Gerhard Bohne, ex CEO da Bayer e professor da startup Cumbre. No mesmo horário, haverá a reunião do IDR-Paraná com estudantes do Integrado para falar sobre as perspectivas do agronegócio. Às 16h30 haverá a apresentação da Orquestra Viola no Campo, que vai tocar músicas sertanejas de raiz.

Ao longo do sábado também ocorre o Dia de Negócios com várias empresas, agentes financeiros, carreta-agro do Banco do Brasil, mostra de tratores, equipamentos, carros, placas solares, adubos orgânicos, irrigação, flores, plantas, viveiros e outras atrações.

Neste mesmo dia, cerca de 15 pesquisadores, extensionistas e técnicos do IDR-Paraná vão conversar com os visitantes sobre manejo integrado de pragas e doenças, conservação de solo e infiltração de água, além de outras metodologias técnicas e práticas do campo.

No dia 26 de março (domingo), das 8h às 12h, será realizada a caminhada tecnológica, também aberta à comunidade. O passeio irá promover a interação entre o meio urbano e o rural, a visitação aos expositores e mostrar todos os potenciais da região.

Os visitantes serão divididos em pequenos grupos e terão monitoria dos estudantes do Integrado. O circuito tem 2 km, sinalização de apoio e placas informativas. O trajeto foi desenvolvido especialmente para o evento, mostra os locais em que os acadêmicos de agronomia e veterinária têm suas aulas práticas.

“Como todos esses atrativos, vamos desenvolver ainda mais o agronegócio da região, estreitar contatos entre todos os agentes do segmento com os estudantes e produtores rurais, para que nossa região – que é o berço do agro no Paraná – continue evoluindo cada vez mais”, destaca Marcelo Picoli.

Serviço

O que: XX Feira Agropecuária Integrado

Quando: Dias 24, 25 e 26 de março, em horários variados

Onde: Campus do Centro Universitário Integrado, que fica na Rua Lauro de Oliveira Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão

Quanto custa: Entrada gratuita

Inscrições: Informações e inscrições pelos links https://eventos.grupointegrado.br/evento/xx-feira-agropecuaria-integrado/7332 e https://eventos.grupointegrado.br/evento/i-caminhada-tecnologica-idrpr-integrado-de-campo-mourao/7362