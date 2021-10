Evolução no mercado de trabalho em Campo Mourão

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, por meio da equipe do Programa Vocações Regionais Sustentáveis, no Projeto Invest Paraná, divulgou nesta sexta-feira (01/10), o Boletim da Movimentação do Mercado de Trabalho em Campo Mourão – PR. Esse boletim apresenta as informações divulgadas pelo Ministério da Economia por meio dos dados do NOVO CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tendo como referência o mês de agosto de 2021.

Os dados apontam que,em Campo Mourão,o desempenho do mercado de trabalho apresentou saldo positivo para a geração de empregos. Em agosto,foi registrado no município o saldo de 263 novos postos de trabalho.O saldo é resultado de 1.147 admissões e 884 demissões.

Esses dados indicam um crescimento na geração de empregos de 213% em agosto em relação ao mês de julho,onde o saldo de empregos no município foi de 84 novos postos de trabalho.

Ao observar a evolução do saldo de empregos no período de janeiro a agosto de 2021, pode-se verificar que agosto foi o segundo mês deste ano que apresentou o maior saldo de empregos, ficando atrás apenas do mês de fevereiro. em que o saldo de empregos foi de 350 novos postos de trabalho.

Outro dado importante de se observar, refere-se ao saldo acumulado de empregos de janeiro a agosto desse ano. Os dados apontam que o município de Campo Mourão apresentou um total de 1.258 novos postos de trabalho, sendo que, deste total, 533 postos de trabalho (o equivalente a 42,36% do total de empregos gerados no município) foram gerados no setor de serviços. Dentre os fatores que colaboraram para o bom desempenho do mercado de trabalho no mês de agosto em Campo Mourão, pode-se destacar a redução dos casos de COVID-19 nos últimos meses e o avanço na vacinação da população. Esses foram fundamentais para que a atividade econômica pudesse ser retomada.

Para o Presidente do CODECAM, o empresário Newton Leal, com os resultados positivos ilustrados, nota-se que há uma soma dos esforços no município, tanto das ações da Prefeitura nos projetos de retomada da economia para o pós-pandemia, como da sociedade civil organizada que, com a articulação do CODECAM, tem buscado estabelecer um ecossistema forte que impacta positivamente na imagem da cidade.

Para tanto, diversas ações têm sido construídas e discutidas nas câmaras temáticas, para o desenvolvimento econômico do município. O Programa Vocações Regionais, é um exemplo, que a longo prazo dará visibilidade de Campo Mourão para todo o país. Fazem parte da equipe do VRS, a Prof. Dra.Jackelline Favro, Prof. Me Rosinaldo Cardoso e a equipe de suporte, Gabriel Purcino e Layany Souza. O programa tem o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, IN2 Integrado, Sindimetal e Sebrae.