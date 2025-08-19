Caminhoneiro é rendido e tem veículo roubado na BR-369

Um caminhoneiro de 25 anos foi vítima de assalto na madrugada desta terça-feira, 19, próximo ao anel viário, em Campo Mourão. Em contato com a Polícia Militar, ele relatou que foi surpreendido ao parar às margens da rodovia BR-369, para verificar a água do caminhão.

Segundo a vítima, um veículo Sedan de cor escura parou ao seu lado e quatro indivíduos desceram. Um deles, armado, anunciou o assalto dizendo que havia “perdido o caminhão”. O caminhoneiro foi obrigado a dirigir o veículo por alguns minutos, sentido a Ubiratã. Em seguida, os criminosos o fizeram ele parar, vendaram seus olhos e o colocaram dentro do carro em que estavam.

O motorista foi abandonado nas proximidades de um posto de combustíveis em Ubiratã, por volta das 3h da manhã. Ele pediu ajuda a outro caminhoneiro, que o levou até a Polícia Rodoviária Federal. Como relatou ser hipertenso, agentes da PRF acionaram o SAMU, que o encaminhou ao hospital para atendimento médico.

A vítima informou que o caminhão levado era um VW/Constellation 24.380 CRM 6×2, ano/modelo 2019, cor cinza, baú frigorífico branco. Não havia carga no veículo. Todos os pertences pessoais do motorista também foram levados, restando apenas sua carteira de habilitação e uma cartela de remédios para pressão. Até o momento a polícia não tem pista dos criminosos.