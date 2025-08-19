Casa das Fraldas entrega prêmio

Foi realizada na manhã desta terça-feira (19/8) a entrega do aparelho de ar condicionado sorteado em rifa solidária recentemente realizada pela Fundação Marta Kaiser, mantenedora da Casa das Fraldas São José. A ganhadora foi Amélia Beletatti e a entrega do prêmio foi feita pelo presidente da Fundação Marta Kaiser, o advogado Roberto Olivier Leitner.

A promoção teve por objetivo arrecadar recursos para a manutenção da Casa das Fraldas São José, que produz e distribui gratuitamente cerca de 16 mil unidades do produto de higiene pessoal. Entidades filantrópicas e famílias de baixa renda – devidamente cadastradas – que têm pessoas que utilizam fraldas são beneficiadas com os repasses.

Amélia Beletatti recebeu um aparelho de ar condicionado Split Invert Philco Frio, de 12 mil BTU’s (220 Watts). Entre as instituições beneficiadas pela Fundação Marta Kaiser/Casa das Fraldas estão o Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana, o Hospital Santa Casa, Lar Dona Jacira e a Apae. Kits com 45 fraldas também são entregues mensalmente a aproximadamente 250 pessoas cadastradas e comprovadamente carentes.