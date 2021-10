Caminhão guincho é interceptado pela PRF com drogas em Campo Mourão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste domingo (17), por volta das 11h25, um caminhão guincho transportando um veículo VW/Golf carregado com fardos e tabletes de maconha e skunk. O total da droga somou 251,59 Kg, sendo 234,97 kg de maconha e 16,62 kg de skunk.

O flagrante ocorreu na BR 158, (contorno de Campo Mourão). A equipe realizava uma fiscalização focada no combate à criminalidade, momento em que deram ordem de parada a um caminhão guincho que seguia no sentido Campo Mourão a Maringá.

Após a abordagem, dois passageiros que acompanhavam o condutor do guincho, um rapaz de 26 anos e uma moça de 18 anos, residentes em Foz do Iguaçu, apresentaram certo nervosismo e declarações desconexas sobre origem, destino e outras informações pertinentes à viagem.

Os policiais intensificaram a ação e realizaram uma vistoria no caminhão e também no veículo transportado, onde foi localizado nas partes internas do Golf, atrás dos bancos dianteiros e no interior do porta-malas, fardos e tabletes de maconha e skunk. acondicionados em duas bolsas, totalizando 251,59 Kg de drogas.

Também, após fiscalização dos elementos identificadores do veículo, foi constatado que o motor que estava no veículo Golf pertence a outro carro que está com queixa de roubo.

Os policiais descobriram ainda que este veículo tinha condições de trafegabilidade e a utilização do guincho foi uma forma de tentar escapar de eventuais fiscalizações policiais.

Ao serem questionados, o rapaz informou que pegou o veículo já carregado próximo a Ponte da Amizade em Foz do Iguaçu, e tinha como destino a cidade de São Paulo-SP.

Pelo serviço, disse que receberia certa quantia em dinheiro, porém, não falou sobre a utilização de um caminhão guincho para levá-los e também sobre o motor roubado. Já a moça não se pronunciou.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados com o veículo e o entorpecente à delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão para os procedimentos legais. Ambos responderão, em tese, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação com penas que podem chegar a 19 anos de reclusão.

Fonte: Assessoria de Comunicação/PRF