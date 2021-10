CM/Futsal empata com o Operário e avança para a semifinal do Paranaense

Foi difícil como já era esperado, mas o Campo Mourão Futsal, em noite de muita garra, conseguiu segurar a boa equipe do Operário, de Laranjeiras do Sul (Centro-Sul do Paraná), e avançou para mais uma semifinal de Campeonato Paranaense de Futsal, Série Ouro. Jogando na casa do adversário, no ginásio Laranjão, que estava lotado com a presença do torcedor, o carneirão e empatou em 1 a 1 na noite deste sábado.

Depois de um primeiro tempo em que o Operário iniciou sufocando o Campo Mourão, que aos poucos conseguiu equilibrar as ações, na segunda etapa o time mourãoense voltou melhor, subiu a marcação e dificultou o jogo do adversário. Contudo, na metade do tempo final, Dodô abriu o placar para os donos da casa. Atrás no placar, o carneiro tricolor passou a pressionar com o goleiro linha, até que o capitão Caio Barros acertou um belo chute para empatar a partida novamente, garantindo a classificação para a semifinal.

Ao final, inconformados com o resultado, torcedores de Laranjeiras invadiram a quadra e agrediram atletas e comissão técnica do Campo Mourão Futsal, em ato de covardia e vandalismo.

PRÓXIMA BATALHA

No sábado (23) o compromisso será pelas oitavas de final da Liga Nacional. Campo Mourão vai até Erechim, no Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Atlântico, às 14h00, no jogo de ida dos playoffs, com transmissão pela LNFTv (Streaming) e TV Cultura (canal aberto).