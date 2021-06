Caminhão carregado com 20 cabeças de gado é tomado de assalto na região

Um caminhão transportando 20 cabeças de gado, avaliada em R$ 120 mil, sem contar o valor do veículo, foi tomado de assalto por volta das 10h desta quinta-feira, na cidade de Barbosa Ferraz. Câmeras de monitoramentos flagraram o caminhão quando deixava a cidade.

A Polícia Militar foi mobilizada em toda a região após o assalto, quando a equipe do distrito de Água de Jurema (Iretama), foi informada que o caminhão estaria nas proximidades do trevo de acesso à cidade de Iretama. O proprietário do gado conseguiu, em camionete branca, acompanhava o caminhão e repassava as informações para polícia.

De imediato os policiais se deslocaram até o trevo e encontraram o caminhão abandonado, ligado, mas vazio. A equipe fez buscas para tentar localizar o homem que dirigia o caminhão, mas ele fugiu em meio à uma mata.

O proprietário dos animais, que seguia o caminhão, informou aos policiais que o gado havia sido descarregado recentemente.

De posse de algumas informações, o comandante do destacamento de Iretama, sargento Pikarski e o soldado Júlio, do distrito de Águas de Jurema, acompanhando rastros do caminhão, deslocaram sentido ao bairro dos Pires e chegaram em um sítio.

Atendidos por um homem de 71 anos, que se dizia ser o dono do sítio, o proprietário do gado viu e reconheceu os animais que lá estavam. Segundo a PM, o homem informou que o seu filho chegou com o caminhão e descarregou os animais no pasto.

No entanto, no destacamento, ele mudou a versão e relatou que não tem conhecimento do gado, alegando que estava longe e somente viu o caminhão sendo descarregado.

A Polícia Militar deu voz de prisão ao proprietário do sítio pelo crime de receptação e ele foi encaminhado para a autoridade judiciária. Todo gado foi recuperado pela vítima, assim como o caminhão. A polícia ainda busca pistas para tentar prender os criminosos.