CM/Futsal volta a vencer o Praia Clube e se mantém na ponta do grupo da Liga Nacional

Assim como foi em Uberlândia (MG) na semana passada, Campo Mourão e Praia Clube fizeram um jogo movimentado na noite desta quinta-feira (24), na Arena UTFR (Belin Carolo), em Campo Mourão (Centro-Oeste do Paraná), em confronto do grupo C, valendo pelo returno da Liga Nacional.

Como já era esperado, o ingrediente principal da primeira etapa foi o equilíbrio. A forte marcação das duas equipes definiu o resultado da parte inicial do jogo. Juninho abriu o marcador para o Campo Mourão aos 13 minutos, e aos 16 Sacon empatou para o Praia.

Disposto a mudar o resultado e manter a liderança do grupo, Campo Mourão voltou melhor e logo no início da etapa final, Caio Barros arriscou da intermediária e acertou no ângulo, abrindo 2 a 1. Atrás no placar, o Praia abriu espaços e Campo Mourão passou a chegar mais ao gol adversário, se aproveitando dos contra-ataques. Antes de ampliar chegou a perder três chances com Caio Barros, Andrezinho e Fabinho. Já nos cinco minutos finais, quando o adversário se arriscou com o linha-gol, Selbac fez o seu em outro chute certeiro. Na sequência, Tom fechou o placar em 4 a 1, depois de roubar a bola do goleiro no meio da quadra e conduzi-la até o gol. A vitória mantém o carneiro tricolor na liderança do grupo, com 13 pontos em sete jogos.

No domingo (27) o carneiro tricolor vai à Toledo (Oeste do Paraná), enfrentar os toledano pelo Paranaense Série Ouro, competição em que o time mourãoense precisa reagir para conquistar uma das quatro vagas diretas para a semifinal. Campo Mourão é o décimo colocado com 09 pontos em oito jogos disputados, mas tem confrontos a menos que outras equipes à frente na classificação.