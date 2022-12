Câmera flagra furto de celular e homem é preso em Quinta do Sol

A Polícia Militar prendeu um homem logo após ele ter furtado um aparelho celular Xiaomi 8, em Quinta do Sol, na noite dessa quinta-feira. O furto ocorreu em uma lanchonete e as câmeras de monitoramento do local identificaram o ladrão que acabou preso em casa.

A vítima é uma mulher que foi até a lanchonete para comprar sorvete, e na hora de sair percebeu que seu celular havia desaparecido. Como o local possui câmeras de monitoramento, o proprietário puxou nas imagens e visualizou o momento em o aparelho foi furtado.

O comerciante disse que conhecia e indicou até o endereço do criminoso. A equipe policial juntamente com a vítima foi até a residência e mesmo sendo informado das imagens, ele negou o crime.

Disse até que os policiais poderiam revistar o seu carro, porém a equipe percebeu quando ele pegou algo do telhado. Foi então que o homem confessou o furto, porém o aparelho já estava sem o chip.O autor foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão para os procedimentos da Polícia Judiciária.