Homem armado com facão quase decepa os dedos de cunhado em Mamborê

Um homem foi detido em Mamborê, após ameaçar a mulher e quase decepar os dedos do irmão dela com um facão. Na tentativa de evitar que a mulher fosse ferida, o irmão entrou na frente do agressor e ao segurar no facão sofreu cortes profundos em pelo menos quatro dedos de uma das mãos.

O médico que o atendeu no hospital da cidade optou por transferi-lo para Campo Mourão devido a gravidade dos ferimentos. A confusão ocorreu por volta das 22h50 de ontem.

A Polícia Militar foi informada que o homem estava muito agressivo e ameaçando a esposa e familiares com um facão. Com a chegada dos policiais ele soltou a arma, mas ainda assim continuou fazendo ameaças e investiu novamente contra a mulher, sendo então contido pela equipe.

Antes de ser algemado, ele ofereceu bastante resistência contra a equipe policial, sendo necessário o uso de força para ser imobilizado.