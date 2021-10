Motorista que atropelou e matou ciclista se apresenta na delegacia de Engenheiro Beltrão

O motorista da caminhonete que na noite de sábado (16) atropelou e matou o ciclista de Engenheiro Beltrão, Agnaldo dos Santos, 53 anos, se apresentou na delegacia da cidade nesta terça-feira, acompanhado de seu advogado.

O acidente ocorreu na PR 317, próximo a Engenheiro Beltrão. O homem de 50 anos confessou que dirigia o veículo que atropelou a vítima, porém, não apresentou a caminhoneta envolvida no acidente.

No entanto, após trocas de informações entre os policiais rodoviários estadual, soldado Iba e cabo Borba com os policiais civis de Engenheiro Beltrão, as equipes de investigação conseguiram chegar a um depósito, onde localizaram o veículo, uma SW4 Hilux com a frente danificada.

Para a polícia, o veículo pode ser o mesmo envolvido no acidente. Diante do fato, o condutor que também é morador em Engenheiro Beltrão prestou depoimento na delegacia e o veículo foi retido, ficando à disposição da Justiça. A Polícia Civil vai apurar as reais circunstâncias do acidente.

Foto e Informações: Polícia Civil