Briga entre irmãos termina com prisão em Engenheiro Beltrão

Um rapaz de 22 anos foi preso no final da tarde de ontem, em Engenheiro Beltrão, acusado de violência doméstica. A vítima foi sua irmã, de de 27 anos, que relatou ter sido agredida e ameaçada na residência da mãe de ambos.

Segundo ela, o irmão, aparentemente sob efeito de álcool e entorpecentes, ficou agressivo durante uma discussão com a mãe. Para evitar que a mãe fosse agredida, a jovem interveio, momento em que houve luta corporal entre os dois. A mulher sofreu ferimentos no rosto e teve os óculos quebrados. Além disso, afirmou que foi ameaçada de morte.

Após as agressões, o homem fugiu para outra residência onde vive com a companheira. A equipe policial foi até o local e encontrou o suspeito bastante alterado. Ele admitiu que houve briga com a irmã durante a discussão com a mãe e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Santa Casa, queixando-se de dores na cabeça. O caso será encaminhado à Rede de Proteção à Mulher para acompanhamento da vítima.