Homem em surto psicótico se tranca em casa armado com foice e facão e PM aciona o Bope

Um homem em surto psicótico e armado com facão e foice trancou-se em sua residência na tarde desta terça-feira, 10, após ameaçar familiares, socorristas do Samu e policiais militares. A ocorrência aconteceu no final da rua Sanhaço, no jardim Tropical.

Segundo a Polícia Militar, não há reféns na crise. Familiares solicitaram apoio do Samu, mas quando a equipe chegou o homem, transtornado, ameaçou os socorristas.

A PM também se deslocou ao local, mas ele continuava irredutível, riscando o chão com um facão. Em seguida, se trancou na casa. O local então foi isolado pela PM, que iniciou sem sucesso a negociação.

A equipe do Bope de Curitiba foi comunicada e chegou no inicio da noite para continuar com os trabalhos de negociação. No entanto, até o fechamento dessa reportagem, a situação continuava tensa no local. Apesar de estar trancado e armado, ele não ameaçava tirar a vida. “As negociações continuam com o Bope, mas ele segue irredutível. Pelo menos ele não fez reféns e em momento algum atentou contra a própria vida” disse o tenente Neto.