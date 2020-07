Bombeiros não encontram mais corpos em chácara

O Corpo de Bombeiros não localizou outros corpos na chácara, às margens do anel viário, em Campo Mourão. Nesta manhã, com apoio de uma retroescavadeira da secretaria de Obras do município, a equipe dos bombeiros deu apoio à Polícia Civil, com novas buscas na propriedade.

Algumas covas encontradas na chácara foram abertas, mas nenhum corpo foi encontrado. O delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, Nilson Rodrigues disse ontem em entrevista à TTV Carajás que não acreditava que houvesse mais corpos na propriedade, mas afirmou que ainda assim faria buscas por conta de pelo menos três covas encontradas no local.

Além disso, um cão da Polícia Militar de Cianorte, especializado na busca por pessoas vivas ou mortas farejou uma das covas, o que aumentou as suspeitas.

Durante a semana, dois corpos foram encontrados na propriedade, um carbonizado em uma casa que pegou fogo e outro em um poço de mais de 20 metros de profundidade. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda não foram identificados.