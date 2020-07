Polícia Civil e Bombeiros fazem novas buscas por corpos em chácara

A suspeita de que outros corpos possam ter sido enterrados na chácara, às margens do anel viário, em Campo Mourão, levou a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e secretaria de Obras do município a fazerem mais uma averiguação no local.

A equipes iniciaram os trabalhos nesta manhã e vão abrir algumas covas encontradas na chácara. Durante a semana, dois corpos foram encontrados na propriedade, um carbonizado em uma casa que pegou fogo e outro em um poço de mais de 20 metros de profundidade.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda não foram identificados.