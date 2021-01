Batalhão de Polícia de Fronteira faz maior apreensão de drogas de sua história

O Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) realizou a maior apreensão de drogas de sua história em uma propriedade rural de Toledo, na Região Oeste. A operação foi nesta quarta-feira (13) e retirou de circulação 12,7 toneladas de maconha. Cinco pessoas foram presas. O BPFron destacou que a apreensão é a maior desde a criação da unidade, em 2012. O prejuízo ao narcotráfico com a apreensão é de cerca de R$ 13 milhões

Os policiais militares do batalhão contaram com apoio de um helicóptero da Casa Militar. A aeronave, que atende o governador Carlos Massa Ratinho Junior, foi aplicada para transporte de tropa e sobrevoo no local. Além de maconha, foram apreendidos carregadores para fuzil e R$ 3.500 em dinheiro.

De acordo com o BPFron, as equipes estavam em patrulhamento quando viram a propriedade e suspeitaram de uma carreta. Policiais militares do Pelotão de Operações com Cães colaboraram com a vistoria no veículo e na sequência com uma varredura na propriedade. Durante a ação foi localizado o galpão que escondia dezenas de fardos de droga.

Ainda segundo informações do batalhão, um dos suspeitos que estava na propriedade tentou subornar os policiais militares para evitar a apreensão da droga, mas acabou preso. Ele e os demais envolvidos serão denunciados por associação criminosa e tráfico de drogas.

A ação fez parte da Operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça, e contou com o apoio de órgãos federais e estaduais no combate a crimes transfronteiriços. Além do Batalhão de Polícia de Fronteira participam da Hórus a Polícia Federal, Receita Federal, Companhia de Comandos e Operações Especiais (COE) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), ambos da Polícia Militar do Paraná; o grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná; o Bope da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul; a Força Nacional; e o Exército Brasileiro.

