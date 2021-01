Moradora de Luiziana disputa 2ª batalha do Miss Eco Paraná

A jovem moradora de Luiziana, Ana Paula Alves, está disputando a segunda batalha do concurso de beleza Miss Eco Paraná, categoria Popularidade.

O concurso está na primeira fase e a votação será estendida até este a zero hora deste sábado (16). Ana compete com uma outra modelo de Quedas do Iguaçu e apenas a mais votada passa para a próxima fase. Para votar é preciso acessar https://pollie.app/690u1