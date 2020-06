Campo Mourão deverá ter chuva fraca hoje

O mês de junho, que marca a chegada do inverno, começa nesta segunda-feira com previsão de chuva fraca em Campo Mourão. Segundo o Instituto Simepar, durante o dia de hoje não deverá chover mais que 5 milímetros no município.

O meteorologista Samuel Braun, fala sobre a mudança no clima. “Tivemos já mudança no tempo, devido a uma frente fria que avança pelo Paraná. Sistema é fraco, por isso não chove muito. Mas já não aquece tanto em comparação aos últimos dias”, explica ele.

Ainda sobre Campo Mourão, Braun informa que não chove amanhã e quarta-feira, mas o céu permanece com muitas nuvens. “Entre quinta e sexta-feira volta a chover, com mais uma frente fria”, revela.

Durante a semana, a temperatura mínima fica entre 11˚C e 14˚C. Já no fim de semana, previsão de bastante frio, com os termômetros marcando entre 7˚C e 8˚C.