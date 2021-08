Campo Mourão realiza Conferência Municipal de Assistência Social

Termina nesta quarta-feira (18), a 14ª Conferência Municipal da Assistência Social de Campo Mourão, que foi iniciada na terça-feira (17). Este ano o tema é “Direito do povo e Dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”. A conferência é realizada pelo sistema híbrido (online e presencial simultaneamente).

As reuniões presenciais são realizadas na Apae, Cedus, CRAS Central, Serviço de Convivência Colibri (Cohapar) e Serviço de Convivência Tropical. Cada espaço presencial discute um eixo da conferência, que visa debater e avaliar as políticas públicas voltadas à assistência social no município. Também é o espaço para propor novas diretrizes, além de elencar as prioridades para os próximos dois anos.

No primeiro dia 141 pessoas participaram, das quais 63 on line. “A participação foi melhor do que a gente esperava tendo em vista as restrições da pandemia. Está tudo muito bem organizado nesse evento, que é de suma importância para a política de assistência social”, ressaltou a secretária municipal Márcia Calderan.

Nesta quarta será realizada a eleição da nova diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social e serão aprovadas propostas para as conferências Estadual e Nacional.