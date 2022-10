Bandidos trocam tiros com Rotam de Cianorte e, na fuga, dois são mortos em Campo Mourão

Dois bandidos foram mortos no viaduto da PR-158, saída para Peabiru, em Campo Mourão, após uma troca de tiros com a Rotam de Cianorte, na noite dessa quinta-feira, 13. Um veículo Voyage, placas de Douradina (PR), com o porta-malas abarrotado de maconha foi abandonado pelos criminosos próximo ao distrito de São Lourenço.

A ação teve início por volta das 21h15 de ontem, quando o veículo Voyage furou o bloqueio da Rotam na rodovia PR-323, em Cianorte, em alta velocidade. Na tentativa de abordagem, os ocupantes do veículo atiraram contra a viatura, furando atingindo o capô e um dos retrovisores da mesma.

Além do Voyage, que seguiu em fuga sentido a São Lourenço, o bando estaria dividido em mais três carros: um Vectra, um Jeta e uma Caminhoneta Ford Ranger. Policiais da Choque de Maringá e Rotam de Campo Mourão foram acionados para dar apoio e na perseguição, o Voyage foi abandonado próximo entre São Lourenço e a Estrada Boiadeira, com certa quantidade de drogas no porta-malas.

Enquanto isso, a Rotam de Campo Mourão abordou o Vectra na Perimetral Tancredo Neves e prendeu três suspeitos. Durante as buscas, as equipes receberam informações de que dois bandidos estavam escondidos embaixo do viaduto, na saída para Peabiru, em Campo Mourão, aguardando o resgate de outro carro da quadrilha para a fuga.

Policiais das Rotams de Cianorte e Maringá foram ao local e houve troca de tiros. Os dois bandidos morreram no confronto e os corpos foram encaminhados ao IML de Campo Mourão. Durante a ação nenhum policial se feriu. Além do veiculo com as drogas, foram apreendidos um revólver, uma pistolas e vários carregadores de pistola. As equipes da Polícia Militar ainda fazem buscas na tentativa de prender o restante da quadrilha.

Fotos: João Silvestrin/Tasabendo.com e Polícia Militar