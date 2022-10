IDR lança aplicativo com atlas climático do Paraná

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) lançou um aplicativo, o ClimAtlas-19, para pautar o trabalho diário dos agricultores do Estado. Ele já pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e no Google Play.

Com 188 mapas, o ClimAtlas-19 apresenta as variações normais de chuvas (conjunto de dados médios coletados por um período mínimo de 30 anos), temperatura máxima e mínima, radiação, insolação, vento e evapotranspiração obtidas em estações meteorológicas do IDR-Paraná e do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

“Variáveis climáticas influenciam a dinâmica da produção agropecuária e até a formação de preços no mercado. Seu acompanhamento é importante para o processo de decisões em todos os elos das cadeias produtivas”, afirma o pesquisador Pablo Ricardo Nitsche, do IDR-PR. “As informações estão organizadas em escala de tempo anual, mensal e trimestral, nesse último caso para simular as estações do ano”.

Ele também explica a inclusão das “variações normais”. “Algumas estações meteorológicas do IDR-Paraná operam há bem mais que três décadas, como, por exemplo, a unidade de Irati, onde as informações são coletadas desde 1963”, explica.

O aplicativo ClimAtlas-19 é a versão para smartphones do Atlas Climático do Estado do Paraná, que teve sua última atualização publicada em 2019 e está disponível também em formato PDF.

Fonte: Agência Estadual de Notícias