Bandidos são presos após tentativa de furto a banco em Campo Mourão

Em uma ação rápida, a Polícia Militar prendeu três homens logo após eles tentaram furtar uma agência bancária, na área central da cidade. A ação ocorreu durante a madrugada deste sábado, 10, na agência do Banco Santander, localizado na rua Mato Grosso.

Os criminosos chegaram em um Fiat Uno de cor branca, mas quando arrombaram a porta, o sistema de alarme disparou, dissipando uma cortina de fumaça no local. Com isso, os bandidos desistiram da ação, mas ainda assim danificaram um dos caixas eletrônicos.

A Polícia Militar foi informada e agiu rapidamente. Com a informação de que o veículo teria seguido sentido ao Lar Paraná, as equipes iniciaram as diligências, com apoio da Polícia Rodoviária Federal e os bandidos foram abordados na BR-487 (Estrada Boiadeira), sentido a São Geraldo.

Os três rapazes, de 19, 20 e 24 anos, foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O veículo Uno usado na tentativa de furto também foi apreendido.