Mais um sábado com lojas abertas em horário especial, em Campo Mourão

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (10/9). Nos dois primeiros sábados de cada mês, ao longo de todo o ano, o comércio mourãoense estende o funcionamento até o final da tarde.

O horário especial propicia mais comodidade aos consumidores, principalmente aqueles que durante toda a semana trabalham em horário comercial e, portanto, tem pouca disponibilidade de tempo para ir às compras. Com o horário estendido do comércio de Campo Mourão em dois sábados por mês, os consumidores podem percorrer as lojas e pesquisar produtos e preços antes de efetuar as compras.

Os comerciantes confirmam que o horário especial aumenta o movimento nas lojas e fomenta as vendas, inclusive atraindo muitos consumidores de cidades da região. E não são apenas as lojas que são beneficiadas, pois as vendas também aumentam em lanchonetes, pastelarias, sorveterias, cafeterias, self-service, restaurantes, etc.

Muitos estabelecimentos comerciais aproveitam os finais de semana em que o comércio atende em horário especial para realizar promoções, oferecendo descontos e condições especiais de pagamento.