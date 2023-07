Bandidos roubam carga de cigarros e agridem motorista na região

Bandidos armados e usando um Fiat Uno assaltaram um caminhão-baú que fazia entregas de cigarros, próximo a Engenheiro Beltrão. A carga foi repassada para outro caminhão menor e uma van. O motorista, que estava acompanhado de um ajudante, ainda foi agredido pelos criminosos.

O assalto ocorreu nesta quarta-feira, por volta das 12h, na rodovia PR-082, entre Engenheiro Beltrão e Fênix. O motorista disse que saiu de Cianorte e seguia rumo a Fênix, quando percebeu a ameaça de assalto dos ocupantes de um Fiat Uno de cor branca que teria ultrapassado em faixa dupla.

A vítima disse que acelerou o caminhão e passou novamente pelo Fiat, porém, os criminosos voltaram a se aproximar e apontaram uma arma obrigando o mesmo a parar o veículo com os cigarros.

Em seguida dois indivíduos renderam o motorista e o ajudante e os levaram até uma estrada rural onde arrombaram a porta do baú. Para abri-la, utilizaram de um machado e cordas, pois como as portas possuíam fechadura eletrônica, tiveram que guinchar uma delas a um terceiro veículo que chegou logo após.

A carga então foi repassada para outro caminhão de pequeno porte tipo baú da marca Hyundai de cor branca, e também a uma Van. Segundo o motorista, o caminhão transportava aproximadamente quarenta a cinquenta caixas com maços de cigarros de diversas marcas.

Ele disse que antes da fuga, um dos bandidos ainda o agrediu com um tapa, e recebeu ameaças de morte, caso não apontasse o local exato onde estava acoplado o rastreador. Os dois trabalhadores foram deixados no local com o caminhão e retornaram sentido a Engenheiro Beltrão. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou os assaltantes.