Caminhada na Natureza vai garantir doações para entidades de CM e região

No próximo dia 6 de agosto, Engenheiro Beltrão realiza a 8ª Caminhada Internacional na Natureza – Circuito dos Saltos. O evento deverá reunir em torno de 800 pessoas de toda a região.

Os participantes da caminhada também podem contribuir com doações de alimentos não perecíveis. O objetivo dessa campanha é arrecadar produtos alimentícios para serem distribuídos às instituições filantrópicas que atendem toda a região.

São elas: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Campo Mourão, Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana (Campo Mourão), Abrigo de Engenheiro Beltrão, entre outras entidades sociais (creches, asilos, orfanatos) e aos Vicentinos que distribuirão cestas básicas para comunidades carentes.

A campanha é coordenada pelos alunos do curso técnico em informática da UTFPR. Os produtos deverão ter a validade acima de setembro, tendo em vista que as entregas das doações ocorrerão no dia 12 de setembro. As doações deverão ser entregues no dia da caminhada, na recepção durante as inscrições para o evento, no Pesqueiro 4 Lagoas.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://engenheirobeltrao.caminhadas.info/ Os participantes também poderão se inscrever no dia do evento, que terá concentração no Pesqueiro 4 Lagoas, a partir das 06h30 da manhã.

As inscrições são gratuitas. Para quem quiser tomar café ou almoçar no local, serão cobrados R$ 15,00 e R$ 35,00, respectivamente. O café da manhã será no Pesqueiro 4 Lagoas, a partir das 7 horas e o almoço acontece no mesmo local, à partir das 12h.

A caminhada começa às 08h15, após alguns minutos de exercícios físicos (alongamento). Mais informações pelo telefone: (44) 3537 8100.