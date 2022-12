Bandidos roubam caminhoneta em frente a boate em CM e deixam vítimas em Francisco Alves

Uma caminhoneta Chevrolet S10 foi tomada de assalto na madrugada desse domingo, em frente a uma boate na área central de Campo Mourão. O proprietário informou à Polícia Militar que saia do local acompanhado de um primo, quando foram rendidos por dois bandidos, um deles armado com um revólver.

Os bandidos obrigaram os dois a entrarem no veículo e seguiram pela Estrada Boiadeira. Próximo a Francisco Alves, a dupla obrigou os dois a descerem e os amarraram.

O criminoso armado ficou no local com as vítimas, enquanto que o outro saiu com a caminhonete. Horas depois outro homem veio buscar o comparsa.

Depois de um tempo as vítimas conseguiram fugir do local e conseguiram contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Familiares deles foram buscá-los. A PM registrou o Boletim de Ocorrência com todas as informações repassadas pelas vítimas.