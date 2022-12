Homem é preso por porte ilegal de arma após efetuar disparos na rua

A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, após ser acionada para atendimento de ocorrência de perturbação do sossego. A equipe policial foi informada que uma pessoa havia efetuado disparos de arma de fogo em via pública.

No local os policiais foram informados que um homem que estava no local teria saído e entrado em um carro, onde pegou uma pistola e efetuou disparos. Após isso ele saiu em um veículo de cor prata.

Durante patrulhamento as equipes localizaram o veículo e o suspeito de 39 anos. Ao ser questionado, o homem confirmou que havia efetuado os disparos. No carro, os policiais apreenderam uma pistola 9 mm e um carregador com dez munições. O homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.