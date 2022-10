Bandidos rendem casal em Fênix e levam veículo de residência

Dois bandidos armados invadiram o quintal de uma residência, na cidade de Fênix, anunciaram o assalto e levaram um GM/Onix do casal de moradores. O assalto ocorreu por volta das 10h de ontem.

Um deles portava uma arma de fogo. A dupla exigiu que a moradora entregasse a chave do carro e, após pegarem a chave, os bandidos trancaram as vítimas no banheiro da residência.

Eles também roubaram dois celulares. Um notebook que estava dentro do carro também foi levado. Logo depois, o casal conseguiu sair do banheiro e acionou a Polícia Militar.

Os policiais coletaram todas as informações para registrar o Boletim de Ocorrência. Os autores e o veículo não foram encontrados pela PM.