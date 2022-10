Caseiro armado ameaça dono de propriedade em Luiziana

O proprietário de um sítio, em Luizina, acionou a Polícia Militar após ser ameaçado com uma arma de fogo pelo próprio caseiro. A ocorrência foi registrada na manhã de ontem. O caseiro teria ameaçado o dono da propriedade com uma espingarda.

As equipes policiais foram até o local e fizeram contato com a vítima. O dono do sítio relatou que pela manhã ao chegar na propriedade verificou que o caseiro estava dormindo do lado de fora, embriagado.

Ele chamou sua atenção e saiu para continuar os trabalhos na lavoura. Logo depois o caseiro chegou onde ele estava, no meio da roça, e apontou uma espingarda em direção ao trabalhador. Após alguns momentos de conversa, o acusado deixou a arma no local e se evadiu em direção a casa.

A arma, uma espingarda calibre 22 e mais sete munições intactas, foram apreendidas pela PM. Os policiais fizeram buscas para tentar localizar o homem, mas ele não estava na casa e também não foi encontrado nas redondezas.

Segundo a vítima, o homem mora no sítio há cerca de 4 anos e ingere bebida alcoólica com frequência. O armamento e as munições foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Campo Mourão.