Bandidos levam R$ 500 em assalto na Perimetral Tancredo Neves

Um bandido armado de revólver assaltou uma vítima na manhã de ontem na Perimetral Tancredo Neves, em Campo Mourão. O ladrão estava acompanhado de um comparsa que o aguardou em uma moto.

Segundo a vítima, o rapaz de aproximadamente 25 anos se aproximou, anunciou o assalto e roubou R$ 500,00. Em seguida a dupla saiu em uma motocicleta Honda/Twister de cor preta. A Polícia Militar foi acionada, fez patrulhamento, porém os marginais não foram localizados.

OUTRO ROUBO

Ainda na noite de ontem, outro assalto ocorreu na rua Maria Olímpia Jardim, no Jardim Nossa Senhora Aparecida.

As vítimas estavam em frente a um bar quando foram rendidas. Um dos criminosos estava portando uma pistola e roubaram três celulares e aproximadamente R$ 500,00 em dinheiro.

Logo depois do roubo a dupla atravessou a pista e entrou em um carro que os aguardava. As vítimas não conseguiram dar mais detalhes sobre o modelo do carro.