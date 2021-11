Campo Mourão mantém destaque em competições de xadrez

Depois de ter conquistado títulos no Paranaense online de Xadrez no primeiro semestre, Campo Mourão mais uma vez deu show ao sediar, no domingo (07), o 1° Festival Paranaense Híbrido, Modalidade Rápido de xadrez. A Bit Profissões cedeu espaço ao inédito torneio, que tem tudo para ficar no calendário, pois evita o deslocamento de atletas e outros gastos.

“Nesta competição mais de 150 jogadores estiveram em sedes monitoradas por câmeras e árbitros nas cidades sedes de Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão, Maringá, Paranaguá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Siqueira Campos”, explica o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima.

O presidente da Associação Mourãoense de Xadrez, Adriano Bueno, agradeceu o apoio dos pais, da Fundação de Esportes, Secretaria de Educação e Núcleo Regional. “O Xadrez de Campo Mourão está assumindo um protagonismo estadual e isso não seria possível sem o poder público e parceria com grandes empresas que apoiam o projeto”, ressaltou.

O presidente da Acicam e proprietário da empresa Bit, Ben-Hur Berbet, disse que sempre acreditou no esporte como um catalizador do que há de melhor em cada cidadão para atingir os objetivos e vencer os desafios que a vida propõe. “Para nós foi um grande privilégio receber o Festival Paranaense de Xadrez em nossa escola e certamente continuaremos a incentivar e apoiar o surgimento de novos talentos”, afirmou.

MELHORES COLOCAÇÕES

Feminino: Isis Roeder – 1° Lugar Sub 10; Natália Biazon – 2° Lugar Sub 10; Heloise Biazon – 3° Lugar Sub 10; Maria Voloski – 2° lugar Sub 08. Entre os meninos Rafael Tuma obteve o 1° Lugar no Sub 10. “Foram excelentes colocações com os alunos do projeto Xadrez, um esporte Educacional e dos Colégios Integrado e Vicentino Santa Cruz”, completou o secretário.

Patrocinam a modalidade a Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda, Agro Nova Agronegócios, Centro Universitário Integrado, Papelaria Papelão, Brinquedolandia, Marcovic Loteamentos, Ponce Equipamentos, Bit Profissões, Dh Engenharia, Sorvet Mourão, Edenilza Backes, Biofit Academia, Celular.com, Marujo Sport, Esporte Land, Metalúrgica silva, Laboratório São Lucas, Tânia Mara Barsotti Trombini, Pronenge Construtora e Imobiliária e Pet Center Rações.