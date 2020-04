Paraná tem mais 22 casos confirmados e 2 óbitos por Covid-19

A Secretaria de Saúde do Paraná, em informe divulgado nesta terça-feira (21), registra mais 22 novos casos e 2 óbitos por Covid-19 no Estado, nas últimas 24 horas. No total, desde o dia 12 de março quando ocorreram as primeiras seis confirmações, o Paraná registra 1025 casos. Entre os confirmados, 53 pessoas morreram em consequência da doença. Somados Interior e capital, chega a 439 o número de pessoas recuperadas da Covid-19.

Os óbitos registrados no informe desta terça-feira (21) são de duas mulheres, residentes de Curitiba. Uma delas de 93 anos, que foi a óbito no domingo, e outra de 75, que faleceu na segunda-feira.

No Paraná, 24 cidades têm registro de óbitos pela Covid-19. O primeiro registro de morte ocorreu em 25 de março. Entre todos os 53 óbitos, a média de idade está 66,1 anos. Sendo o paciente mais jovem com 34 e o mais idoso com 95.

NOVOS

As 22 confirmações desta terça-feira foram registradas nos municípios de Campo Mourão (1), Cianorte (1), Colombo (1), Curitiba (4), Guairacá (2), Londrina (2), Mandaguari (1), Maringá (7), Paiçandu (1), Paranaguá (1) e Telêmaco Borba (1).

Até agora, 107 municípios paranaenses registram ao menos um caso de Covid-19 confirmado. Cinco municípios concentram 614 casos: Curitiba tem 373 casos, Londrina 90, Cascavel 6, Maringá 49 e Foz do Iguaçu 38 registros positivos. Os demais 411 casos estão em 102 municípios do Estado.

ERRATA

No informe de segunda-feira (20), os números divergiram. Um paciente de São Paulo que já tinha diagnóstico confirmado foi transferido para Curitiba e, por isso, ao invés de 19 ficou 20 casos a mais, totalizando 1007 na contagem residentes Paraná. Essa diferença impactou na estratificação por sexo, por isso o número ficou menor.

RECUPERADOS

Os dados de recuperados no Estado são os mesmos da segunda-feira: 229 pacientes já liberados do tratamento. Este número não inclui Curitiba. Especificamente na capital, chega agora a 210 o número de pacientes liberados do isolamento. Desta forma, o total de recuperados no Paraná é de 439 pacientes.

OBSERVAÇÕES:

1 – Após investigação pela 17ªRS Londrina, cinco casos confirmados por laboratório privado foram descartados.

2 – Um caso confirmado de Londrina foi transferido para o município de Maringá.

3 – O caso confirmado de Antônio Prado (RS) foi transferido para o município de Pinhão.

CONFIRA AQUI A ÍNTEGRA DO INFORME EPIDEMOLÓGICO DE 21.04.2020

Agência Estadual de Notícias