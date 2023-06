Bandidos atiram em pneus de carro em tentativa e assalto no anel viário

O motorista de um Fiat Palio viveu momentos de terror na noite de ontem quando transitava pelo anel viário de Campo Mourão, e foi atacado por bandidos em um VW/Fox.

Na tentativa de fazer com a vítima parasse, os criminosos atiraram nos dois pneus do lado direito do automóvel. Mesmo com os pneus estourados, o motorista não parou e seguiu com o veículo até o perímetro urbano de Campo Mourão onde pediu ajuda para a Polícia Militar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e prestou apoio ao motorista. Os criminosos abandonaram o VW/Fox às margens da rodovia com avarias e sem a chave. O veículo foi levado para a delegacia de Campo Mourão.

A PRF realizou patrulhamentos nas proximidades e também no anel viário, mas os bandidos não foram localizados.