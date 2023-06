Xadrez conquista medalhas no Circuito Sesc em Paranavaí

A equipe da Associação Mourãoense de Xadrez (AMX) esteve participando, no sábado, do Circuito SESC Etapa de Paranavaí. O torneio contou com 198 participantes.

A AMX contou com nove atletas na competição, os quais garantiram diversas medalhas de ouro, prata e bronze, conforme as informações abaixo.

Masculino Sub 8

1º – Vinicius Tuma Soares

Masculino Sub 10

1º – Anthony Alves Avelhaneda

2º – Lucas Barbieri De Paolis

10º – Lucas Jose De Oliveira Biazon

Masculino Sub 12

1º – Rafael Tuma Soares

7º – Nicolas Halmeman

Feminino Sub 12

1º – Isis Eduarda Roeder Dos Santos

3º – Heloise De Oliveira Biazon

Aberto Masculino

7º – Paulo Cesar Da Silva

Aberto Feminino

2º – Natalia De Oliveira Biazon