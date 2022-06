Bandidos assaltam ônibus, fazem disparos e motorista fica ferido

Um ônibus foi tomado de assalto por bandidos fortemente armados na madrugada desta sexta-feira, na rodovia BR-369, próximo ao trevo de acesso a Boa Esperança. A ação ocorreu por volta das 02h30 e a Polícia Militar foi solicitada para dar apoio à equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Quando a equipe da PM chegou no local, a PRF estava atendendo as vítimas no pátio de um posto de combustíveis. No ônibus havia sinais de tiros no vidro da frente.

O motorista apresentava ferimentos no rosto causados pelos estilhaços. As vítimas relataram que um veículo de cor branca, do tipo SUV, abordou o ônibus na BR-369, e após o motorista parar, um deles disparou contra o coletivo, obrigando o motorista a deslocar até uma estrada rural, sentido a Boa Esperança.

De acordo com as vítimas o bando era formado por cerca de cinco homens encapuzados e com máscaras, todos portando armas longas. Ainda conforme apurado, um deles, aparentando ter mais idade que os demais, dava as ordens ao grupo.

As vítimas relataram ainda que no início do assalto os autores já disseram que eles haviam abordado o ônibus errado. Os assaltantes deixaram o local levando alguns pertences pessoais como jóias, celulares e dinheiro dos passageiros.

A PRF ficou de fazer o levantamento detalhado dos objetos levados pelos bandidos. O motorista ferido recebeu atendimento médico no local.

Com informações: Assessoria de Comunicação 11º BPM