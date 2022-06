Acicam divulga ganhadores de prêmios do Dia dos Namorados

Foi realizado na manhã desta sexta-feira (17/6), no auditório da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), o sorteio dos prêmios da campanha promocional do Dia dos Namorados/Projeto Três Amores. O evento foi comandado pelo presidente da entidade empresarial, Ben-Hur Berbet.

Alexsandro dos Santos, Amélia Zanatta e Elias Vicente Macedo, com compras realizadas na Refrigeração Mamborê, Paraná Atacadista e na Cia dos Fogões, respectivamente, foram os ganhadores dos três Vale Romance (no valor de R$ 500,00 cada) sorteados na promoção. Aproximadamente 180 lojas da cidade participam do Projeto Três Amores.

Também foram sorteados 20 vale compras – no valor de R$ 100,00 cada – e estes foram os ganhadores e as lojas onde fizeram as compras premiadas: Maria de Jesus Caetano Pinto (Paraná Max), Lídia Gimenes Garcia (Seralle), Camila dos Santos (Paraná Atacadista), Andreia Santos (Paraná Atacadista), Marcelo da Silva (Paraná Matriz), Neusa T. Santos (Moveis São Carlos), Antônio Batista (Paraná Atacadista), Sabrina Estefani de Souza (Casas Loanda), Saulo W. Gonçalves (Paraná matriz), Oscar B. Ramos (Paraná Max), Maria Bacetto (Paraná Atacadista), Willian José – Paraná Família), Giseli Moraes (Comercial Ivaiporã), Kleber Vaz (Paraná Atacadista), Verony Marcena Costa (Amo Jeans), Tamara Catenacci (Bella Langerie), Cecílio de Oliveira (Amo Jeans), Paulo R. Souza (Adega Pazzini), Louver R. Rodrigues (Paraná Atacadista) e Rafael Silva Santos (Paraná Max).

A campanha promocional do Dia dos Namorados foi a segunda etapa do projeto Três Amores, desenvolvido pelo segundo ano consecutivo pela Acicam. Fomentar as vendas, valorizar o comércio local e premiar os consumidores são os objetivos da promoção.

A primeira etapa foi no Dia das Mães (maio) e a última etapa será realizada para marcar o Dia dos Pais (agosto).

ENCERRAMENTO

No dia 14 de setembro, marcando o encerramento do projeto, os consumidores que depositaram cupons ao longo das três fases da promoção voltam a concorrer a prêmios: uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado. Estarão concorrendo todos os cupons preenchidos nas campanhas das três datas especiais.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.