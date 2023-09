Bandidos assaltam ônibus em Iretama e roubam malas de passageiros

Pelo menos quatro bandidos fortemente armados assaltaram um ônibus na rodovia PR-462, entre Iretama e Roncador no início da madrugada desta segunda-feira, 11. Os criminosos levaram as bagagens de quatro passageiros.

O ônibus fazia a linha Jesuítas/Curitiba, e transitava pela PR-462, sentido Roncador/Iretama, quando o motorista percebeu que um veículo de cor escura seguia o ônibus já há algum tempo. No momento em que ele diminuiu a velocidade para realizar uma curva, o veículo fez uma manobra brusca em meio à rodovia obrigando o mesmo a parar.

Em seguida quatro homens desceram do veículo, todos encapuzados e portando armas de fogo de grosso calibre (armas longas). A quadrilha anunciou o roubo fazendo com que o motorista abrisse o bagageiro. Enquanto um deles permaneceu no interior do ônibus, os outros foram até o bagageiro e começaram a retirar as bagagens.

A ação foi rápida, durando cerca de 2 minutos. Na sequência os bandidos entraram em um veiculo Chevrolet/Captiva de cor preta sem placas e fugiram. O motorista dirigiu até a rodoviária de Iretama onde fez contato com a Polícia Militar.

No local os passageiros conferiram suas bagagens e quatro deles constataram a falta de suas malas roubadas com todos os seus pertences pessoais como roupas, perfumes, entre outros objetos.