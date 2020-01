Bandidos assaltam ônibus em Engenheiro Beltrão; PM prende quatro suspeitos em C. Mourão

Dois homens e duas mulheres foram presos suspeitos de envolvimento em um assalto a ônibus de turismo, ocorrido na madrugada desta quinta-feira, na rodovia PR 317, entre Engenheiro Beltrão e Floresta.

Uma das passageiras do coletivo, que teve o celular roubado, conseguiu fazer o rastreamento do aparelho e a Polícia Militar de Campo Mourão chegou até uma residência, no jardim Cidade Nova, onde encontrou parte dos produtos furtados dos passageiros, dinheiro e um carro HB 20, clonado. Também havia drogas na residência.

De acordo com o 1° tenente Gabriel, do 11º Batalhão da Polícia Militar, o assalto teria sido praticado por dois homens. “Pelas informações que tivemos, dois homens assaltaram o ônibus entre Engenheiro Beltrão e Floresta e fizeram o motorista seguir em direção a Terra Boa, onde pararam em uma área rural e praticaram o assalto”, contou o policial.

Após o assalto, uma grande mobilização policial se formou na tentativa de localizar os criminosos. Com base nas informações de uma passageira, que teve o seu celular roubado e que fez o rastreamento do aparelho, os policiais chegaram até uma casa, no jardim Cidade Nova.

No local foram abordados dois rapazes e duas mulheres, com idades entre 19 e 24 anos. “Foram apreendidos na casa alguns celulares, dinheiro, maconha e crack e um veículo com placas clonadas, que pode ser produto de furto, munições e um rádio na frequência da Polícia”, disse o tenente.

Todos foram encaminhados para a delegacia para averiguação e a polícia suspeita que o veículo, com placas de Londrina pode ter sido usado no assalto.