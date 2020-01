Homem morre ao capotar carro lotado de cigarros contrabandeados

O condutor de um veículo Toyota modelo Corolla, lotado de cigarros contrabandeados do Paraguai, morreu na madrugada desta quinta-feira (16), ao capotar na rodovia PR-323. O acidente ocorreu nas proximidades do Rio Ligeiro, no município de Jussara.

O veículo, com placas de Londrina, capotou em uma curva, causando a morte instantânea do motorista. Equipes de socorro chegaram a ser acionadas, mas o homem, ainda não identificado já estava morto.

A Policia Rodoviária Estadual constatou que o carro estava lotado de cigarros contrabandeados do Paraguai. O automóvel foi apreendido e encaminhado para o pátio da Receita Federal de Maringá.