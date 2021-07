Matrículas para cursos com desconto de 50% é prorrogada no Senac

O Senac de Campo Mourão prorrogou para até o dia 24 de julho, o desconto de 50% na inscrição dos cursos presenciais: Técnico em Gastronomia, Técnico em Informática para Internet e Especialização Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência.

Para mais informações, o interessado pode se dirigir à Unidade do Senac, em Campo Mourão, localizado na Rua São Josafat, 1651, ou ligar para o (44) 3518-5600, ou ainda pelo WhatsApp (44) 98456-4525.

Matrículas on-line com desconto direto do portal do Senac link: https://www.pr.senac.br/tecnicos/?cidade=CAMPO%20MOUR%C3%83O