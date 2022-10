Bandidos assaltam entregadores do Mercado Livre e levam mercadorias

Bandidos armados abordaram um veículo Fiat Ducato Maxicargo que fazia a entrega de produtos do Mercado Livre na região. O assalto ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 10, na rodovia PR-465 que liga Peabiru a Araruna.

O motorista, que trabalha com seu veiculo Fiat Ducato prestando serviço para uma empresa que faz o transporte dessas mercadorias, disse que após realizar o carregamento de 487 volumes, sendo de compras realizadas na internet, deslocou-se para realizar as entregas.

Após passar por Engenheiro Beltrão e Peabiru, ele disse que seguia pela PR-465, sentido a Araruna, quando por volta das 13h20, próximo a ponte do Rio Claro, avistou dois homens a pé, que a certo momento simularam estar brigando.

Foi quando um deles entrou na frente do veiculo, o que fez a vitima parar. Em seguida o motorista disse que foi rendido pelos dois homens, que de posse de um revólver o fez sair da direção do veiculo. Um deles então assumiu a direção.

Depois de aproximadamente 40 minutos andando, um deles desembarcou do veiculo e o outro seguiu, tomando rumo ignorado. A vítima então foi colocada em um carro, que segundo ela aparentava ser um VW/Gol, mas não tinha certeza.

Na sequência foi deixado ao lado de uma mata e orientado a somente a sair dali após algum tempo. Alguns minutos depois ele seguiu por uma estrada rural até encontrar pessoas que trabalhavam na lavoura, onde então foi feito contato com a Polícia Militar.

Antes que a equipe chegasse até o local ele conseguiu chegar ao destacamento da Polícia Militar de Araruna. Enquanto a equipe coletava as informações com a vítima, recebeu uma ligação anônima no celular de emergência informando que na estrada rural de Peabiru para a comunidade Placa União, às margens da ponte do Rio Claro, havia um amontoado de sacos brancos jogados em uma mata.

Com apoio da equipe da Patrulha Rural, os policiais foram ao local e encontraram diversos sacos contendo mercadorias diversas. A vítima fez o reconhecimento, que após contagem totalizou 333 volumes.

Segundo a vítima, as entregas que ele conseguiu realizar totalizaram aproximadamente 40 volumes, sendo assim, parte das mercadorias foram levadas com os bandidos junto com o veiculo. A mercadoria apreendida foi encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para que as providências cabíveis.

Com informações e fotos: Polícia Militar