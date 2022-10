Homem é morto a facadas por morador de rua em Mamborê

Um homem foi morto com golpes de faca na cidade de Mamborê e o autor do crime seria um morador de rua. O homicídio ocorreu no início da noite desta segunda-feira, 10, na rua Vereador Sidney Bart.

Até o momento a vítima teria sido identificada apenas por “Magrão”. O morador de rua teria passado pelo local onde a vítima estava e acabou cometendo o crime, por circunstâncias ainda a ser apurada pela polícia civil.

A equipe da Polícia Militar de Mamborê chegou rapidamente e isolou o local do crime. O suspeito de ter praticado o assassinato foi localizado nas proximidades e preso pela PM. Após pericia da Polícia Científica o corpo será encaminhado ao IML de Campo Mourão.

Com informações e Fotos: Cidade Destaque