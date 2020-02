Bandidos arrombam o Mercadão e furtam 18 lojas

Os comerciantes que trabalham no Mercadão Municipal tiveram uma surpresa desagradável quando chegaram para abrir seus estabelecimentos na manhã desta sexta-feira. Durante a madrugada, bandidos adentraram no prédio e furtaram 18 lojas, causando um grande prejuízo à maioria dos comerciantes.

Os criminosos levaram produtos de lojas de eletrônicos, de roupas, de chás, produtos de brinquedos, além de vários outros. Em uma das lojas o criminoso ainda urinou.

A Polícia Militar foi acionada e isolou todo o Mercadão que permanecerá fechado para averiguação e levantamento dos prejuízos. Segundo as informações a invasão ocorreu pelo lado do estabelecimento de frutas, na parte dos fundos, com a escola Gurilândia.